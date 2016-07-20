CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

MultiRSITrend_x10 - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
680
Rating:
(14)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der MultiRSITrend_x10 Indikator zeigt die aktuellen Trends der RSI Oszillatoren zehn verschiedener Zeitrahmen.

Jede der zehn Indikatorlinien entspricht einem eigenen Indikator. Sind die Oszillatorwerte kleiner als der Überverkauft-Level, werden die farbigen Linien rot, sind sie größer als die Überkauft-Level, werden die Linien mittelblau. Sonst sind die Linien grau. Farbige Punkte entstehen, wenn sich die Kerze des entsprechenden Zeitrahmens ändert.

Abb.1. Der MultiRSITrend_x10 Indikator

Abb.1. Der MultiRSITrend_x10 Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12986

RSITrend_x10 RSITrend_x10

Der RSITrend_x10 Indikator zeigt die RSI Oszillatoren zehn verschiedener Zeitrahmen.

MultiCandleTrend_x10 MultiCandleTrend_x10

Der MultiCandleTrend_x10 Indikator zeigt die aktuellen Trends der Kerzenrichtungen zehn verschiedener Zeitrahmen.

MultiRVITrend_x10 MultiRVITrend_x10

Der MultiRVITrend_x10 Indikator zeigt die aktuellen Trends der RVI Oszillatoren zehn verschiedener Zeitrahmen.

RVITrend_x10 RVITrend_x10

Der RVITrend_x10 Indikator zeigt die RVI Oszillatoren zehn verschiedener Zeitrahmen.