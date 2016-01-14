無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Parallel Strategies Example - MetaTrader 4のためのエキスパート
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
同時に機能する多くのストラテジーをベースにしたエキスパートアドバイザです。各ストラテジーは個人のマジックナンバー、取引開始時間、取引終了時間、決済逆指値、決済指値、トレーリングストップ、エントリーとエグジットのポイントなどがあります。各ストラテジーは唯一のEAのサンプルです。
このエキスパートアドバイザは次のストラテジーを使用します: MAのクロス、MACDの水平ラインブレイク、平均足の色の変更または平均足とMACDの組み合わせ。お好みのストラテジーを選択して、起動して下さい。
その他の添付ファイル: Heiken_Ashi_Smoothed.mq4 (指標).
このエキスパートアドバイザのアイデアは、MQ4プログラミング初心者に開発で注意すべきポイントを説明することです。このEAは例として挙げられます。どんな時にも最適化が可能です。例えば、新しい戦略を追加できます（マーチンゲールやヘッジなど。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/12892
