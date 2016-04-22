und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Parallel Strategies Example - Experte für den MetaTrader 4
"Parallel Strategies" ist ein Expert Advisor basierend auf vielen Strategien, die im parallelen Modus (jede Strategie hat seine eigene Magic, Zeit zum Handeln, Stoploss, Takeprofit, Trailingstop, Money Management, Eintrittsbestimmung, Austrittsregeln) arbeiten. Jede Strategie ist eine eindeutige Instanz einer Klasse.
Strategien, die in diesem EA: Moving Average Crossover, MACD Breakout, Heikin Ashi Farbwechsel, Heikin und MACD (Combo). Sie haben die Fähigkeit, welche Strategie ausführen wählen, oder können Sie alle von ihnen.
Andere Dateien: Heiken_Ashi_Smoothed.mq4 (indicator).
Die Idee dieses Expert Advisors ist, neuen MQ4-Programmierer zu helfen, die grundlegenden Funktionen der Strategieentwicklung zu verstehen. Dieser EA ist wie eine Vorlage und kann jederzeit optimiert werden. Es können neue Klassen hinzugefügt werden (wie Hedgepositionen, Martingale und vieles mehr).
