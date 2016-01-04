Ставь лайки и следи за новостями
Parallel Strategies Example - эксперт для MetaTrader 4
Советник основывается на множестве стратегий, которые работают в параллельном режиме. Каждая стратегия имеет свое собственное магическое число, время для торговли, стоп-лосс, тейк-профит, трейлинг стоп, управление капиталом, правилами для входа и выхода. Каждая стратегия — уникальный экземпляр класса "EA".
В советнике используются следующие стратегии: пересечение MA, пробой MACD, изменение цвета индикатора Heiken Ashi, комбинация Haiken Ashi и MACD. Можно выбрать одну или несколько из них, а можно запустить их все.
Другие файлы: Heiken_Ashi_Smoothed.mq4 (индикатор).
Идея этого советника - помочь новым кодерам MQ4 понять основную функциональность разработки стратегий. Советник выступает в качестве образца и может быть оптимизирован в любой момент. Можно добавить любые новые классы (к примеру, Хеджирование позиций, Мартингейл и т.д.) и привязать их к классу "EA".
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/12892
