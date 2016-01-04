Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Smoothing Average - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5537
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Работа этого советника основана на 1 индикаторе скользящей средней, точки входа и выхода определяются "фактором сглаживания"; фиксированным количеством пипсов выше или ниже МА.
Открывается не более 1 позиции одновременно. Стоп-лосса, тейк-профита или трейлинг-стопа нет: эти изменения могут быть внесены в будущие версии.
Советник загружен сюда в экспериментальных целях, он пока еще не отшлифован, поэтому я не рекомендую запускать его на реальном счете.
Результаты тестирования:
На приложенном графике тест проводился за пятилетний период, при использовании тех же параметров, которые прилично работали за десятилетний период (2005 - 2015).
Стандартные настройки установлены для 1-часового графика по EURUSD, но они могут быть легко изменены для других валютных пар и таймфреймов.
Долгосрочная цель - сделать работу этого советника выгодной на длительных временных отрезках (5 лет и больше) при минимальной сложности.
Буду благодарен за отзывы.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/12789
Простой шаблон советника для экспортирования деталей сделок (результатов тестирования или реальной торговли) в CSV-файл.Doji Candle Detection
Детектор свечи доджи с оповещениями (алерты, e-mail).
Разница между двумя валютами.iClock_Mod1
Посекундный таймер свечей, не зависящий от входящих тиков. Опция оповещения о новых свечах. Автоматическое определение GMT брокера и регулируемый переход на летнее время.