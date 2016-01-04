Работа этого советника основана на 1 индикаторе скользящей средней, точки входа и выхода определяются "фактором сглаживания"; фиксированным количеством пипсов выше или ниже МА.

Открывается не более 1 позиции одновременно. Стоп-лосса, тейк-профита или трейлинг-стопа нет: эти изменения могут быть внесены в будущие версии.

Советник загружен сюда в экспериментальных целях, он пока еще не отшлифован, поэтому я не рекомендую запускать его на реальном счете.

Результаты тестирования:

На приложенном графике тест проводился за пятилетний период, при использовании тех же параметров, которые прилично работали за десятилетний период (2005 - 2015).

Стандартные настройки установлены для 1-часового графика по EURUSD, но они могут быть легко изменены для других валютных пар и таймфреймов.

Долгосрочная цель - сделать работу этого советника выгодной на длительных временных отрезках (5 лет и больше) при минимальной сложности.

Буду благодарен за отзывы.