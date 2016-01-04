CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Smoothing Average - эксперт для MetaTrader 4

Rietsuiker | Russian English Español Deutsch 日本語
Просмотров:
5537
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Работа этого советника основана на 1 индикаторе скользящей средней, точки входа и выхода определяются "фактором сглаживания"; фиксированным количеством пипсов выше или ниже МА.

Открывается не более 1 позиции одновременно. Стоп-лосса, тейк-профита или трейлинг-стопа нет: эти изменения могут быть внесены в будущие версии.

Советник загружен сюда в экспериментальных целях, он пока еще не отшлифован, поэтому я не рекомендую запускать его на реальном счете.

Результаты тестирования:

На приложенном графике тест проводился за пятилетний период, при использовании тех же параметров, которые прилично работали за десятилетний период (2005 - 2015).

Стандартные настройки установлены для 1-часового графика по EURUSD, но они могут быть легко изменены для других валютных пар и таймфреймов.

Долгосрочная цель - сделать работу этого советника выгодной на длительных временных отрезках (5 лет и больше) при минимальной сложности.

Буду благодарен за отзывы.

SmoothingAverage Expert Advisor MetaTrader 4


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/12789

Trades to CSV Trades to CSV

Простой шаблон советника для экспортирования деталей сделок (результатов тестирования или реальной торговли) в CSV-файл.

Doji Candle Detection Doji Candle Detection

Детектор свечи доджи с оповещениями (алерты, e-mail).

Arbitrage Arbitrage

Разница между двумя валютами.

iClock_Mod1 iClock_Mod1

Посекундный таймер свечей, не зависящий от входящих тиков. Опция оповещения о новых свечах. Автоматическое определение GMT брокера и регулируемый переход на летнее время.