ポケットに対して
エキスパート

Smoothing Average - MetaTrader 4のためのエキスパート

ビュー:
1011
評価:
(26)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
インディケータMAをベースに作られたエキスパートアドバイザです。エントリポイントとエグジットポイントが指定されたポイント数によります。

1度に1つしかポジションが開きません。指値や逆指値の注文、またはトレール注文はありません。必要ならば、アップデート時にそれを追加できます。

エキスパートアドバイザはテストとしてアップロードしました。このEAは元のままでまだ直してません。それで、リアル口座で取引することをおすすめしません。

バックテスト結果：

過去10年間のバックテストで最適化されたパラメータを使用して5年間のバックテストを行った結果は以下のような図で表示されます。

基準設定はユーロドル1時間足なのに、必要ならば設定を変更してください。

長期目標：このエキスパートアドバイザのおかげで5年以上長期の取引を有利にすることです。

ぜひご意見をお寄せください。

