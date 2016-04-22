und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Smoothing Average - Experte für den MetaTrader 4
853
Diese EA basiert auf einem MA Indikator, die Austritts- und Eintrittspunkte werden durch einen "smoothing factor" bestimmt.
Es öffnet nicht mehr als eine Position zu einem Zeitpunkt und hat keinen Stoploss, Takeprofit oder Trailingstop. Diese können möglicherweise in zukünftigen Versionen noch kommen.
Dieser wurde zu Versuchszwecken hochgeladen, es ist ein sehr roher EA und ich empfehle diesen nicht auf einem Livekonto auszuführen.
Testergebnisse:
Das folgende Diagramm ist ein Test über einen Zeitraum von 5 Jahren mit den gleichen Parametern, die es auch anständig über einen Zeitraum von 10 Jahren (2005-2015) durchgeführt hat.
Standard-Einstellungen sind für die 1-Stunden-Chart auf EURUSD, aber können leicht für jedes Währungspaar und Zeitrahmen optimiert werden.
Langfristiges Ziel ist es, diesen EA über einen längeren Zeitraum, d.h. 5 Jahre oder mehr, mit wenig Komplexität möglichst profitabel zu machen.
Feedback ist erwünscht, viel Spaß.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/12789
