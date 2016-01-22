Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Doji Candle Detection - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 2232
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Detector de velas doji con notificaciones (alertas, e-mail).
Se trata de un indicador para detectar el patrón en el gráfico: registra la aparición de velas doji, dibuja un histograma, envía notificaciones y funciona en todos los marcos temporales.
Posibilidades:
- sirve para cualquier marco temporal desde M1 hasta MN;
- es posible activar o desactivar las notificaciones en MT4;
- es posible activar o desactivar las notificaciones por e-mail.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/12757
MA Lock
Liga una МА a un marco temporal concreto.Close All
Un código sencillo para cerrar todas las posiciones abiertas.
Trades to CSV
Plantilla simple de asesor para exportar los detalles de las transacciones (resultados de la simulación o del comercio real) a un archivo CSV.Smoothing Average
El asesor está basado en 1 indicador MA, los puntos de entrada y salida se determinan mediante el "factor de suavización".