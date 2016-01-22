CodeBaseSecciones
Indicadores

Doji Candle Detection - indicador para MetaTrader 4

KHALID ABES
2232
(29)
Detector de velas doji con notificaciones (alertas, e-mail).

Se trata de un indicador para detectar el patrón en el gráfico: registra la aparición de velas doji, dibuja un histograma, envía notificaciones y funciona en todos los marcos temporales.

Posibilidades:

  • sirve para cualquier marco temporal desde M1 hasta MN;
  • es posible activar o desactivar las notificaciones en MT4;
  • es posible activar o desactivar las notificaciones por e-mail.

MA Lock MA Lock

Liga una МА a un marco temporal concreto.

Close All Close All

Un código sencillo para cerrar todas las posiciones abiertas.

Trades to CSV Trades to CSV

Plantilla simple de asesor para exportar los detalles de las transacciones (resultados de la simulación o del comercio real) a un archivo CSV.

Smoothing Average Smoothing Average

El asesor está basado en 1 indicador MA, los puntos de entrada y salida se determinan mediante el "factor de suavización".