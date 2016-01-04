CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Trades to CSV - эксперт для MetaTrader 4

Inovance | Russian English Español Deutsch 日本語
Опубликовал:
Inovance
Просмотров:
2720
Рейтинг:
(29)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Inovance

Экспортирует детали сделок (ордера, номера тикетов, цену открытия и закрытия, время открытия и закрытия торговли, валютные пары, объем позиций) из тестов или реальной торговли в CSV-файлы.

Для использования введите ваш торговый алгоритм в функцию Signal() (возвращает 1 при "длинном" сигнале и 2 при "коротком" сигнале), дайте название CSV-файлу и запустите его на бэк-тесте или прикрепите к живому графику. При торговле на реальном счете последние торговые операции будут записываться автоматически в последнюю строчку файла.

Если речь идет о бэк-тесте, файл будет находиться в <terminal_data_folder>\tester\files. Файл для результатов живой торговли будет записан в <terminal_data_folder>\MQL4\Files.

Экспортированные результаты

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/12770

Doji Candle Detection Doji Candle Detection

Детектор свечи доджи с оповещениями (алерты, e-mail).

MA Lock MA Lock

Привязывает МА к конкретному таймфрейму.

Smoothing Average Smoothing Average

Советник основан на 1 индикаторе MA, точки входа и выхода определяются "фактором сглаживания".

Arbitrage Arbitrage

Разница между двумя валютами.