Trades to CSV - эксперт для MetaTrader 4
- Опубликовал:
- Inovance
- Просмотров:
- 2720
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Экспортирует детали сделок (ордера, номера тикетов, цену открытия и закрытия, время открытия и закрытия торговли, валютные пары, объем позиций) из тестов или реальной торговли в CSV-файлы.
Для использования введите ваш торговый алгоритм в функцию Signal() (возвращает 1 при "длинном" сигнале и 2 при "коротком" сигнале), дайте название CSV-файлу и запустите его на бэк-тесте или прикрепите к живому графику. При торговле на реальном счете последние торговые операции будут записываться автоматически в последнюю строчку файла.
Если речь идет о бэк-тесте, файл будет находиться в <terminal_data_folder>\tester\files. Файл для результатов живой торговли будет записан в <terminal_data_folder>\MQL4\Files.
