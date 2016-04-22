CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Trades to CSV - Experte für den MetaTrader 4

Inovance | German English Русский Español 日本語
Veröffentlicht:
Inovance
Ansichten:
794
Rating:
(29)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Autor:

Inovance

Exportieren Sie (Aufträge, Handelsausgabe, Ticketnummer, Preis, Öffnungspreis, Schlusspreis ,Zeitstempel der Öffnung, Zeitstempel Schließung, Währungspaar, Positionsgröße) aus einem Backtest oder Livetrading in eine CSV-Datei.

Übergeben Sie Ihre Logik innerhalb der Signal() Funktion (return 1 für lange Signale, 2 für kurze Signale), benennen Sie die CSV-Datei und führen Sie einen Backtest durch oder fügen Sie es an einen Chart an. Beim Livehandel werden die jüngsten Handel automatisch bis zur letzten Zeile in die Datei geschrieben.

Wenn aus einem Backtest wird die Datei in <terminal_data_folder> \tester\files. geschrieben Wenn aus Livehandel, wird die Datei in <terminal_data_folder> \MQL4\Files geschrieben.

Exportierte Ergebnisse

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/12770

Doji Candle Detection Doji Candle Detection

Doji-Kerzen-Histogramm-Detektor mit Warnungen & E-Mail Benachrichtigung.

MA Lock MA Lock

Binden Sie einen MA (Moving Average) an eine spezifische Periode.

Smoothing Average Smoothing Average

Diese EA basiert auf einem MA Indikator, die Austritts- und Eintrittspunkte werden durch einen "smoothing factor" bestimmt.

Arbitrage Arbitrage

Differenz zwischen zwei Währungen.