Trades to CSV - Experte für den MetaTrader 4
Inovance
Exportieren Sie (Aufträge, Handelsausgabe, Ticketnummer, Preis, Öffnungspreis, Schlusspreis ,Zeitstempel der Öffnung, Zeitstempel Schließung, Währungspaar, Positionsgröße) aus einem Backtest oder Livetrading in eine CSV-Datei.
Übergeben Sie Ihre Logik innerhalb der Signal() Funktion (return 1 für lange Signale, 2 für kurze Signale), benennen Sie die CSV-Datei und führen Sie einen Backtest durch oder fügen Sie es an einen Chart an. Beim Livehandel werden die jüngsten Handel automatisch bis zur letzten Zeile in die Datei geschrieben.
Wenn aus einem Backtest wird die Datei in <terminal_data_folder> \tester\files. geschrieben Wenn aus Livehandel, wird die Datei in <terminal_data_folder> \MQL4\Files geschrieben.
