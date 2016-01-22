CodeBaseSecciones
MA Lock - indicador para MetaTrader 4

Autor real:

tembox

Este indicador le ayudará a establecer una MA (media móvil) solo para un marco temporal indicado.

Cuando el marco temporal cambia, el indicador establece de forma automática sus ajustes para el nuevo marco temporal, si esto es posible. La idea es la siguiente: "Quiero ver una MA (8) con H1, cuando me encuentro en M15" o "Necesito ver una MA (100) con M15 cuando me encuentro en H4".

Ejemplo:

Queremos ver cómo es la MA (8) con H1 para otros marcos temporales menores como M15, M30, M5, o para los marcos temporales mayores como, H4.

H1: MA(8)  --->  M15: MA(32)  ---> M30: MA(16)  ---> M5: MA(96)  --->  H4: MA(2)

Para hacer esto, ligamos una MA al marco temporal H1 con la ayuda del siguiente ajuste:

  • MATF = 60  (ver observaciones en el parámetro)
  • MAPeriod = 8

Parámetros de entrada:

Ajustes MALock

Imágenes:

MALock(8) en H1 (línea roja fina) se compara con la MA(8) normal antes de cambiar el marco temporal:

MALock en H1, en comparación con la MA normal hasta el cambio de marco temporal

MALock(8) H1 (línea roja fina) en M15 en comparación con la MA(32) normal.

MALock se convierte automáticamente en MA(32):

MALock para H1 en M15

MALock(8) H1 en M30 (igual a MA(16)):

MALock(8) H1 en M30

MALock(8) H1 en H1 y H4:

MALock(8) H1 en H1 y H4

2 MALock:

2 MALock Indicator

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/12728

