Trades to CSV - MetaTrader 4のためのエキスパート
実際の制作者：
Inovance
注文、チケット番号、オープン価格、クローズ価格、通貨ペアやポジションボリュームなどのような取引情報をCSV形式でファイルに保存します。
このインディケータを使用するために、貴方のアルゴリズムをSignal()関数に入力し、CSVファイルに名前をつけます。次に、バックテストで起動する、またはチャート上にドラッグ＆ドロップします。リアル口座で取引する場合、最後の取引が自動的にファイルの最後の行に書かれます。
バックテストの場合、ファイルは<terminal_data_folder>\tester\filesに配置されています。リアルトレード結果なら、 ファイルは<terminal_data_folder>\MQL4\Filesに配置されています。
