無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Doji Candle Detection - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 2065
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
ドジ検出器のことです。
このインディケータは、チャート上にパターンを検索するために使用されます。ドジの発生を検出し、ヒストグラムを描画し、アラートを送信します。どんな時間軸でも機能します。
特徴:
- M1時間軸からMN時間軸までどんな時間軸でも機能します。
- アラートは、MT4の設定で有効または無効にすることができます。
- Eメール通知を有効または無効にすることができます。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/12757
Trades to CSV
バックテスト結果やリアルトレード結果などのような取引情報をCSV形式でファイルに保存します。Smoothing Average
インディケータMAをベースに作られたエキスパートアドバイザです。エントリポイントとエグジットポイントが指定されたポイント数によります。