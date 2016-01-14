コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Doji Candle Detection - MetaTrader 4のためのインディケータ

KHALID ABES | Japanese English Русский Español Deutsch
ビュー:
2065
評価:
(29)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

ドジ検出器のことです。

このインディケータは、チャート上にパターンを検索するために使用されます。ドジの発生を検出し、ヒストグラムを描画し、アラートを送信します。どんな時間軸でも機能します。

特徴:

  • M1時間軸からMN時間軸までどんな時間軸でも機能します。
  • アラートは、MT4の設定で有効または無効にすることができます。
  • Eメール通知を有効または無効にすることができます。

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/12757

