Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Doji Candle Detection - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6120
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Детектор свечи доджи с оповещениями (алерты, e-mail).
Этот индикатор для обнаружения паттерна на графике: он фиксирует появление свечи доджи, рисует гистограмму, отправляет оповещения и работает для всех таймфреймов.
Возможности:
- работает для любого таймфрейма с M1 до MN;
- можно включать или выключать оповещения в MT4;
- можно включать или выключать оповещения на e-mail.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/12757
