Индикаторы

Doji Candle Detection - индикатор для MetaTrader 4

KHALID ABES | Russian English Español Deutsch 日本語
Просмотров:
6120
Рейтинг:
(29)
Опубликован:
Обновлен:
Опубликован:
Обновлен:
Детектор свечи доджи с оповещениями (алерты, e-mail).

Этот индикатор для обнаружения паттерна на графике: он фиксирует появление свечи доджи, рисует гистограмму, отправляет оповещения и работает для всех таймфреймов.

Возможности:

  • работает для любого таймфрейма с M1 до MN;
  • можно включать или выключать оповещения в MT4;
  • можно включать или выключать оповещения на e-mail.

Детектор свечи доджи с оповещениями (алерты, e-mail).

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/12757

