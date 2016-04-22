CodeBaseKategorien
Doji Candle Detection - Indikator für den MetaTrader 4

Doji-Kerzen-Histogramm-Detektor mit Warnungen & E-Mail Benachrichtigung.

Das ist ein Indikator für die Mustererkennung im Chart, es ermittelt DOJI-Kerzen und zeichnet ein Histogramm, mit Warnmeldungen, für alle Zeitrahmen.

Funktionen:

  • Arbeitet mit jeder Periode von M1 bis MN;
  • Sie können die Metatrader4 Benachrichtigungen Aktivieren oder Deaktivieren;
  • Sie können die E-Mail Benachrichtigungen Aktivieren oder Deaktivieren;

