Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Doji Candle Detection - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1472
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Doji-Kerzen-Histogramm-Detektor mit Warnungen & E-Mail Benachrichtigung.
Das ist ein Indikator für die Mustererkennung im Chart, es ermittelt DOJI-Kerzen und zeichnet ein Histogramm, mit Warnmeldungen, für alle Zeitrahmen.
Funktionen:
- Arbeitet mit jeder Periode von M1 bis MN;
- Sie können die Metatrader4 Benachrichtigungen Aktivieren oder Deaktivieren;
- Sie können die E-Mail Benachrichtigungen Aktivieren oder Deaktivieren;
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/12757
MA Lock
Binden Sie einen MA (Moving Average) an eine spezifische Periode.Close All
ein einfacher Code, zum Schließen aller offenen Aufträge.
Trades to CSV
Einfache EA Vorlage zum exportieren von Tradingdetails aus einem Backtest oder Livehandel in eine CSV-Datei.Smoothing Average
Diese EA basiert auf einem MA Indikator, die Austritts- und Eintrittspunkte werden durch einen "smoothing factor" bestimmt.