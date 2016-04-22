CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

MA Lock - Indikator für den MetaTrader 4

tembox | German English Русский Español 日本語
Veröffentlicht:
tembox
Ansichten:
885
Rating:
(21)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
malock.mq4 (3.07 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Autor:

tembox

Dieser Indikator wird helfen einen MA (Moving Average) für einen angegebenen Zeitraum zu definieren.

Wenn sich der Zeitrahmen ändert, passt dieses Indikator automatisch seine Einstellung für den neuen Zeitrahmen an. Die Idee: "Ich will sehen wie MA(8) auf H1 aussieht wenn ich derzeit auf M15 bin" oder "Ich will nur sehen wie MA(100) auf M15 aussieht wenn ich derzeit auf H4 bin".

Beispiel:

Wir wollen in anderen Zeitrahmen den MA(8) H1 anzeigen lassen, speziell in kleiner Zeitrahmen, wie M15, M30, M5, oder noch größeren Zeitrahmen H4.

H1: MA(8)  --->  M15: MA(32)  ---> M30: MA(16)  ---> M5: MA(96)  --->  H4: MA(2)

Um das zu tun binden wir den MA auf den H1 Zeitrahmen mit folgender Einstellung:

  • MATF = 60  (Hinweis auf Parameter)
  • MAPeriod = 8

Eingabeparameter:

MALock Einstellung

MALock(8) auf H1 (dünne rote Linie) im Vergleich zu normalen MA(8) wechselte, Zeitrahmen:

MALock auf H1, im Vergleich zu normalen MA vor Änderung Zeitrahmen

MALock(8) H1 (dünne rote Linie) auf M15 im Vergleich zu normalen MA(32).

MALock wird automatisch auf MA(32) gesetzt:

MALock auf H1 auf M15

MALock(8) H1 auf M30 (identisch zu MA(16)):

MALock(8) H1 auf M30

MALock(8) H1 auf H1 and H4:

MALock(8) H1 auf H1 und H4

2 MALock:

2 MALock Indikator

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/12728

Close All Close All

ein einfacher Code, zum Schließen aller offenen Aufträge.

Alpha Trend Spotter Free Alpha Trend Spotter Free

Das ist ein Indikator für die Suche nach dem stärksten Trend des Tages, geeignet für Intraday-Handel oder Swing-Trading.

Doji Candle Detection Doji Candle Detection

Doji-Kerzen-Histogramm-Detektor mit Warnungen & E-Mail Benachrichtigung.

Trades to CSV Trades to CSV

Einfache EA Vorlage zum exportieren von Tradingdetails aus einem Backtest oder Livehandel in eine CSV-Datei.