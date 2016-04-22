und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Dieser Indikator wird helfen einen MA (Moving Average) für einen angegebenen Zeitraum zu definieren.
Wenn sich der Zeitrahmen ändert, passt dieses Indikator automatisch seine Einstellung für den neuen Zeitrahmen an. Die Idee: "Ich will sehen wie MA(8) auf H1 aussieht wenn ich derzeit auf M15 bin" oder "Ich will nur sehen wie MA(100) auf M15 aussieht wenn ich derzeit auf H4 bin".
Beispiel:
Wir wollen in anderen Zeitrahmen den MA(8) H1 anzeigen lassen, speziell in kleiner Zeitrahmen, wie M15, M30, M5, oder noch größeren Zeitrahmen H4.
H1: MA(8) ---> M15: MA(32) ---> M30: MA(16) ---> M5: MA(96) ---> H4: MA(2)
Um das zu tun binden wir den MA auf den H1 Zeitrahmen mit folgender Einstellung:
- MATF = 60 (Hinweis auf Parameter)
- MAPeriod = 8
Eingabeparameter:
MALock(8) auf H1 (dünne rote Linie) im Vergleich zu normalen MA(8) wechselte, Zeitrahmen:
MALock(8) H1 (dünne rote Linie) auf M15 im Vergleich zu normalen MA(32).
MALock wird automatisch auf MA(32) gesetzt:
MALock(8) H1 auf M30 (identisch zu MA(16)):
MALock(8) H1 auf H1 and H4:
2 MALock:
