Alpha Trend Spotter Free - indicador para MetaTrader 4
- Andy Ismail
- 1359
Autor real:
Andy Ismail
Indicador para encontrar la tendencia más fuerte de cada día. Conviene para el comercio dentro del día y para el swing-trading. Funcionamiento del indicador en una cuenta real.
Unirse al grupo en Facebook : https://www.facebook.com/groups/alphatrendspotter/
Instrucciones de uso:
- RED BAR designa la tendencia del oso para la siguiente vela;
- GREEN BAR designa la tendencia del toro para la siguiente vela;
- ORANGE BAR designa la tendencia neutral para la siguiente vela.
Ejemplo:
Utilizamos el marco temporal D1, valoramos la última BAR. Si vemos RED BAR, abrimos por hoy una posición corta/sell.
Utilizamos el marco temporal H1, valoramos la última BAR. Si vemos GREEN BAR, abrimos una posición larga/buy long/buy hasta la hora siguiente.
