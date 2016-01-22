CodeBaseSecciones
Indicadores

Alpha Trend Spotter Free - indicador para MetaTrader 4

Andy Ismail
Publicado por:
Andy Ismail
Visualizaciones:
1359
Ranking:
(33)
Publicado:
Actualizado:
Autor real:

Andy Ismail

Indicador para encontrar la tendencia más fuerte de cada día. Conviene para el comercio dentro del día y para el swing-trading. Funcionamiento del indicador en una cuenta real.

Unirse al grupo en Facebook : https://www.facebook.com/groups/alphatrendspotter/

Instrucciones de uso:

  1. RED BAR designa la tendencia del oso para la siguiente vela;
  2. GREEN BAR designa la tendencia del toro para la siguiente vela;
  3. ORANGE BAR designa la tendencia neutral para la siguiente vela.

Ejemplo:

Utilizamos el marco temporal D1, valoramos la última BAR. Si vemos RED BAR, abrimos por hoy una posición corta/sell.

Utilizamos el marco temporal H1, valoramos la última BAR. Si vemos GREEN BAR, abrimos una posición larga/buy long/buy hasta la hora siguiente.

Alpha Trend Spotter Free indicator MetaTrader 4

