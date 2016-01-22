Autor real:

Andy Ismail

Indicador para encontrar la tendencia más fuerte de cada día. Conviene para el comercio dentro del día y para el swing-trading. Funcionamiento del indicador en una cuenta real.

Unirse al grupo en Facebook : https://www.facebook.com/groups/alphatrendspotter/



Instrucciones de uso:



RED BAR designa la tendencia del oso para la siguiente vela; GREEN BAR designa la tendencia del toro para la siguiente vela; ORANGE BAR designa la tendencia neutral para la siguiente vela.

Ejemplo:

Utilizamos el marco temporal D1, valoramos la última BAR. Si vemos RED BAR, abrimos por hoy una posición corta/sell.

Utilizamos el marco temporal H1, valoramos la última BAR. Si vemos GREEN BAR, abrimos una posición larga/buy long/buy hasta la hora siguiente.



