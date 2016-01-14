実際の制作者：

このインディケータは、インディケータМАを指定された時間軸のみにつけます。

時間軸を変更すると、インディケータの設定が自動的に更新されます。私のアイデアは以下のとおりです。: 「15分足を見ると共に1時間足の8MAを見たい」とか「4時間足を見ると共に15分足の100MAを見たい」などです。

例:

1時間足チャートにある8MAを5分足・15分足・30分足など他の時間軸で見たいです。

H1: MA(8) ---> M15: MA(32) ---> M30: MA(16) ---> M5: MA(96) ---> H4: MA(2)

そのため、以下のようにМАを1時間足につけます:

MATF = 60 (注記を参照してください。)

MAPeriod = 8

入力引数：

1時間足のMALock(8)は基準MA(8)と比較されます。

1時間足からのMALock(8)は15分足チャート上に基準MA(32)と比較されます。

MALockは自動的にMA(32)になります。：

30分足チャート上に1時間足のMALockは自動的にMA(16)となります。

1時間足・4時間足チャート上に1時間足のMALock(8)

2 MALock: