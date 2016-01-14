無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
MA Lock - MetaTrader 4のためのインディケータ
実際の制作者：
tembox
このインディケータは、インディケータМАを指定された時間軸のみにつけます。
時間軸を変更すると、インディケータの設定が自動的に更新されます。私のアイデアは以下のとおりです。: 「15分足を見ると共に1時間足の8MAを見たい」とか「4時間足を見ると共に15分足の100MAを見たい」などです。
例:
1時間足チャートにある8MAを5分足・15分足・30分足など他の時間軸で見たいです。
H1: MA(8) ---> M15: MA(32) ---> M30: MA(16) ---> M5: MA(96) ---> H4: MA(2)
そのため、以下のようにМАを1時間足につけます:
- MATF = 60 (注記を参照してください。)
- MAPeriod = 8
入力引数：
1時間足のMALock(8)は基準MA(8)と比較されます。
1時間足からのMALock(8)は15分足チャート上に基準MA(32)と比較されます。
MALockは自動的にMA(32)になります。：
30分足チャート上に1時間足のMALockは自動的にMA(16)となります。
1時間足・4時間足チャート上に1時間足のMALock(8)
2 MALock:
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/12728
Close All
ポジションの一括決済を行うコードです。Alpha Trend Spotter Free
このインディケータは、そもそも強いトレンドとはどんなトレンドなのかを定義します。デイトレードまたはスイングトレードにおすすめのインディケータです。
Doji Candle Detection
ドジ検出器のことです。Trades to CSV
バックテスト結果やリアルトレード結果などのような取引情報をCSV形式でファイルに保存します。