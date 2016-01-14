コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

MA Lock - MetaTrader 4のためのインディケータ

発行者:
tembox
ビュー:
3747
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の制作者：

tembox

このインディケータは、インディケータМАを指定された時間軸のみにつけます。

時間軸を変更すると、インディケータの設定が自動的に更新されます。私のアイデアは以下のとおりです。: 「15分足を見ると共に1時間足の8MAを見たい」とか「4時間足を見ると共に15分足の100MAを見たい」などです。

例:

1時間足チャートにある8MAを5分足・15分足・30分足など他の時間軸で見たいです。

H1: MA(8)  --->  M15: MA(32)  ---> M30: MA(16)  ---> M5: MA(96)  --->  H4: MA(2)

そのため、以下のようにМАを1時間足につけます:

  • MATF = 60  (注記を参照してください。)
  • MAPeriod = 8

入力引数：

MALockの設定

1時間足のMALock(8)は基準MA(8)と比較されます。

1時間足のMALockは基準MAと比較される

1時間足からのMALock(8)は15分足チャート上に基準MA(32)と比較されます。

MALockは自動的にMA(32)になります。：

15分足チャート上に1時間足のMALock

30分足チャート上に1時間足のMALockは自動的にMA(16)となります。

30分足チャート上に1時間足のMALock

1時間足・4時間足チャート上に1時間足のMALock(8)

1時間足・4時間足チャート上に1時間足のMALock(8)

2 MALock:

2 MALock Indicator

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/12728

