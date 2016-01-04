Реальный автор:

tembox

Этот индикатор поможет установить MA (скользящую среднюю) только для одного указанного таймфрейма.

Когда таймфрейм изменяется, индикатор автоматически устанавливает его настройки для нового таймфрейма, если это возможно. Идея следующая: "Я хочу видеть MA (8) с H1, когда я нахожусь на M15" или "Мне надо видеть, MA (100) с M15, когда я нахожусь на H4".

Пример:

Мы хотим увидеть, какова MA (8) с H1 для других, меньших таймреймов, таких как M15, M30, M5, или для больших таймфреймов - например, H4.

H1: MA(8) ---> M15: MA(32) ---> M30: MA(16) ---> M5: MA(96) ---> H4: MA(2)

Чтобы это сделать, мы привязываем MA к таймфрейму H1 с помощью следующей настройки:

MATF = 60 (см. примечания в параметре)

MAPeriod = 8

Входные параметры:

MALock(8) на H1 (тонкая красная линия) сравнивается с нормальной MA(8) перед переключением таймфрейма:

MALock(8) H1 (тонкая красная линия) на M15 в сравнении с нормальной MA(32).

MALock автоматически становится MA(32):

MALock(8) H1 на M30 (равна MA(16)):

MALock(8) H1 на H1 и H4:

2 MALock: