Индикаторы

MA Lock - индикатор для MetaTrader 4

tembox
Опубликовал:
tembox
Просмотров:
4588
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

tembox

Этот индикатор поможет установить MA (скользящую среднюю) только для одного указанного таймфрейма.

Когда таймфрейм изменяется, индикатор автоматически устанавливает его настройки для нового таймфрейма, если это возможно. Идея следующая: "Я хочу видеть MA (8) с H1, когда я нахожусь на M15" или "Мне надо видеть, MA (100) с M15, когда я нахожусь на H4".

Пример:

Мы хотим увидеть, какова MA (8) с H1 для других, меньших таймреймов, таких как M15, M30, M5, или для больших таймфреймов - например, H4.

H1: MA(8)  --->  M15: MA(32)  ---> M30: MA(16)  ---> M5: MA(96)  --->  H4: MA(2)

Чтобы это сделать, мы привязываем MA к таймфрейму H1 с помощью следующей настройки:

  • MATF = 60  (см. примечания в параметре)
  • MAPeriod = 8

Входные параметры:

MALock настройки

MALock(8) на H1 (тонкая красная линия) сравнивается с нормальной MA(8) перед переключением таймфрейма:

MALock на H1, в сравнении с нормальной MA до изменения таймфрейма

MALock(8) H1 (тонкая красная линия) на M15 в сравнении с нормальной MA(32).

MALock автоматически становится MA(32):

MALock для H1 на M15

MALock(8) H1 на M30 (равна MA(16)):

MALock(8) H1 на M30

MALock(8) H1 на H1 и H4:

MALock(8) H1 на H1 и H4

2 MALock:

2 MALock Indicator

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/12728

