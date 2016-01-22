Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Spread and Pip Cost Checker - script para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1539
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
El script muestra el spread actual de una pareja de divisas, el valor del pip y el coste general del spread para la apertura de posición. Los resultados se muestran en la divisa de su cuenta.
Para ver esta información, introduzca el tamaño del volumen en el campo correspondiente.
Imágenes:
Fig. 1. Información general
Fig. 2. Parámetros de entrada
Fig. 3. Resultado del funcionamiento del script en el precio con 2 dígitos después de la coma
Fig. 4. Resultado del funcionamiento del script en el precio con 3 dígitos después de la coma
Fig. 5. Resultado del funcionamiento del script en el precio con 4 dígitos después de la coma
Fig. 6. Resultado del funcionamiento del script en el precio con 5 dígitos después de la coma
Atentamente,
Md. Mobarak Ali
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/12721
