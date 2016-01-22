CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Scripts

Spread and Pip Cost Checker - script para MetaTrader 4

[Eliminado] | Spanish English Русский Deutsch 日本語
Visualizaciones:
1539
Ranking:
(35)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El script muestra el spread actual de una pareja de divisas, el valor del pip y el coste general del spread para la apertura de posición. Los resultados se muestran en la divisa de su cuenta.

Para ver esta información, introduzca el tamaño del volumen en el campo correspondiente.


Imágenes:

Fig. 1. Información general


Fig. 2. Parámetros de entrada


Fig. 3. Resultado del funcionamiento del script en el precio con 2 dígitos después de la coma


Fig. 4. Resultado del funcionamiento del script en el precio con 3 dígitos después de la coma


Fig. 5. Resultado del funcionamiento del script en el precio con 4 dígitos después de la coma



Fig. 6. Resultado del funcionamiento del script en el precio con 5 dígitos después de la coma


Si le gusta este script, póngale una nota de 5 estrellas. Si no le gusta, dígame por qué, y así podré hacer una elaboración definitiva del programa.


Atentamente,

Md. Mobarak Ali

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/12721

Candle Movement Monitoring Candle Movement Monitoring

Este indicador se usa para representar los cambios de la vela anterior en los marcos temporales 1m - 1D.

ForexLine ForexLine

El indicador ForexLine proporciona señales para las transacciones: una línea roja (señal de venta) y una línea azul (señal de compra).

Alpha Trend Spotter Free Alpha Trend Spotter Free

Indicador para encontrar la tendencia más fuerte de cada día. Conviene para el comercio dentro del día y para el swing-trading.

Close All Close All

Un código sencillo para cerrar todas las posiciones abiertas.