El script muestra el spread actual de una pareja de divisas, el valor del pip y el coste general del spread para la apertura de posición. Los resultados se muestran en la divisa de su cuenta.

Para ver esta información, introduzca el tamaño del volumen en el campo correspondiente.

Imágenes:

Fig. 1. Información general





Fig. 2. Parámetros de entrada





Fig. 3. Resultado del funcionamiento del script en el precio con 2 dígitos después de la coma





Fig. 4. Resultado del funcionamiento del script en el precio con 3 dígitos después de la coma





Fig. 5. Resultado del funcionamiento del script en el precio con 4 dígitos después de la coma









Fig. 6. Resultado del funcionamiento del script en el precio con 5 dígitos después de la coma





Si le gusta este script, póngale una nota de 5 estrellas. Si no le gusta, dígame por qué, y así podré hacer una elaboración definitiva del programa.





Atentamente,

Md. Mobarak Ali

