Autor:

Andy Ismail

Das ist ein Indikator für die Suche nach dem stärksten Trend des Tages, geeignet für Intraday-Handel oder Swing-Trading. Sehen Sie die Live-Performance.

Join FB Group : https://www.facebook.com/groups/alphatrendspotter/



Anleitung:



RED BAR bedeutet Bearisher Trend für die nächste Kerze; GREEN BAR bedeutet Bullisher Trend für die nächste Kerze; ORANGE BAR bedeutet Seitwärtstrend für die nächste Kerze.

Beispiel:

Wenn wir den D1 Zeitrahmen verwenden. Wenn der Balken rot wird (RED BAR), wird für heute verkauft.

Wenn wir den H1 Zeitrahmen verwenden. Wenn der Balken grün wird (GREEN BAR), wird für die nächste Stunde gekauft.



