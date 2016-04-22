und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Alpha Trend Spotter Free - Indikator für den MetaTrader 4
- Veröffentlicht:
- Andy Ismail
- Ansichten:
- 963
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor:
Andy Ismail
Das ist ein Indikator für die Suche nach dem stärksten Trend des Tages, geeignet für Intraday-Handel oder Swing-Trading. Sehen Sie die Live-Performance.
Join FB Group : https://www.facebook.com/groups/alphatrendspotter/
Anleitung:
- RED BAR bedeutet Bearisher Trend für die nächste Kerze;
- GREEN BAR bedeutet Bullisher Trend für die nächste Kerze;
- ORANGE BAR bedeutet Seitwärtstrend für die nächste Kerze.
Beispiel:
Wenn wir den D1 Zeitrahmen verwenden. Wenn der Balken rot wird (RED BAR), wird für heute verkauft.
Wenn wir den H1 Zeitrahmen verwenden. Wenn der Balken grün wird (GREEN BAR), wird für die nächste Stunde gekauft.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/12724
Dieses Skript zeigt Ihnen den aktuellen Spread des aktuellen Währungspaars, Pip-Wert und die Gesamtkosten des Spreads um eine Position zu öffnen. Ergebnis zeigt sich in Ihrer Kontowährung.Candle Movement Monitoring
Dieser Indikator wird verwendet um die Bewegung der vorherigen Kerze von M1 bis 1D zu überwachen.