Индикаторы

Alpha Trend Spotter Free - индикатор для MetaTrader 4

Andy Ismail | Russian English Español Deutsch 日本語
Опубликовал:
Andy Ismail
Просмотров:
8800
Рейтинг:
(33)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

Andy Ismail

Индикатор для нахождения наиболее сильного тренда каждого дня. Подходит для внутридневной торговли или свинг-трейдинга. Работа индикатора на реальном счете.

Присоединиться к группе в Facebook : https://www.facebook.com/groups/alphatrendspotter/

Инструкция по использованию:

  1. RED BAR означает медвежий тренд для следующей свечи;
  2. GREEN BAR означает бычий тренд для следующей свечи;
  3. ORANGE BAR означает боковой тренд для следующей свечи.

Пример:

Мы используем таймфрейм D1, оцениваем последний BAR. Если видим RED BAR, открываем на сегодня короткую позицию/sell.

Мы используем таймфрейм H1, оцениваем последний BAR. Если видим GREEN BAR, открываем длинную позицию/buy long/buy до следующего часа.

Alpha Trend Spotter Free indicator MetaTrader 4

