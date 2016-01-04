Реальный автор:

Andy Ismail

Индикатор для нахождения наиболее сильного тренда каждого дня. Подходит для внутридневной торговли или свинг-трейдинга. Работа индикатора на реальном счете.

Присоединиться к группе в Facebook : https://www.facebook.com/groups/alphatrendspotter/



Инструкция по использованию:



RED BAR означает медвежий тренд для следующей свечи; GREEN BAR означает бычий тренд для следующей свечи; ORANGE BAR означает боковой тренд для следующей свечи.

Пример:

Мы используем таймфрейм D1, оцениваем последний BAR. Если видим RED BAR, открываем на сегодня короткую позицию/sell.

Мы используем таймфрейм H1, оцениваем последний BAR. Если видим GREEN BAR, открываем длинную позицию/buy long/buy до следующего часа.



