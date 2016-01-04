Ставь лайки и следи за новостями
Alpha Trend Spotter Free - индикатор для MetaTrader 4
Опубликовал:
- Andy Ismail
Просмотров:
- 8800
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:
Andy Ismail
Индикатор для нахождения наиболее сильного тренда каждого дня. Подходит для внутридневной торговли или свинг-трейдинга. Работа индикатора на реальном счете.
Присоединиться к группе в Facebook : https://www.facebook.com/groups/alphatrendspotter/
Инструкция по использованию:
- RED BAR означает медвежий тренд для следующей свечи;
- GREEN BAR означает бычий тренд для следующей свечи;
- ORANGE BAR означает боковой тренд для следующей свечи.
Пример:
Мы используем таймфрейм D1, оцениваем последний BAR. Если видим RED BAR, открываем на сегодня короткую позицию/sell.
Мы используем таймфрейм H1, оцениваем последний BAR. Если видим GREEN BAR, открываем длинную позицию/buy long/buy до следующего часа.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/12724
