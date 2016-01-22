Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Candle Movement Monitoring - indicador para MetaTrader 4
El color rojo del indicador muestra que la vela anterior se ha cerrado en la zona negativa, el verde, que la vela se ha cerrado en el territorio positivo.
El color rojo de las cifras en el recuadro "now" muestra que la vela se ha desplazado con una intensidad máxima, el color verde claro, que la vela ha cambiado a velocidad media.
Para pasar al recuadro de datos, pulse la tecla M durante 1 o 2 segundos, y después suéltela y clique con el ratón en el área elegida.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/12709
