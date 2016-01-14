実際の制作者：

Andy Ismail

このインディケータは、そもそも強いトレンドとはどんなトレンドなのかを定義します。デイトレードまたはスイングトレードにおすすめのインディケータです。リアル口座でのインディケータ実行

Facebookページのフォローをお願いします。: https://www.facebook.com/groups/alphatrendspotter/



使用説明書:



RED BAR は次のローソク足の下降トレンドを表します。 GREEN BAR は次のローソク足の上昇トレンドを表します。 ORANGE BAR は次のローソク足のレンジトレンドを表します。

例:

日足を時間軸として使い、最後のBARを分析します。RED BARならば、売りポジション(short)を開きます。

1時間足を時間軸として使い、最後のBARを分析します。GREEN BARならば、買いポジション(long)を開きます。



