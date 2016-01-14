無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Alpha Trend Spotter Free - MetaTrader 4のためのインディケータ
- 発行者:
- Andy Ismail
- ビュー:
- 1074
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の制作者：
Andy Ismail
このインディケータは、そもそも強いトレンドとはどんなトレンドなのかを定義します。デイトレードまたはスイングトレードにおすすめのインディケータです。リアル口座でのインディケータ実行
Facebookページのフォローをお願いします。: https://www.facebook.com/groups/alphatrendspotter/
使用説明書:
- RED BARは次のローソク足の下降トレンドを表します。
- GREEN BARは次のローソク足の上昇トレンドを表します。
- ORANGE BARは次のローソク足のレンジトレンドを表します。
例:
日足を時間軸として使い、最後のBARを分析します。RED BARならば、売りポジション(short)を開きます。
1時間足を時間軸として使い、最後のBARを分析します。GREEN BARならば、買いポジション(long)を開きます。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/12724
Spread and Pip Cost Checker
このスクリプトは、通貨ペア毎にスプレッドの現在値、1pipsの価値または基準スプレッドを表示します。結果は口座に設定された通貨で表示されます。Candle Movement Monitoring
このインディケータは、すべての時間軸(М1～D1)にローソクの変更を表示します。