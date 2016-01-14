コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Alpha Trend Spotter Free - MetaTrader 4のためのインディケータ

Andy Ismail | Japanese English Русский Español Deutsch
発行者:
Andy Ismail
ビュー:
1074
評価:
(33)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の制作者：

Andy Ismail

このインディケータは、そもそも強いトレンドとはどんなトレンドなのかを定義します。デイトレードまたはスイングトレードにおすすめのインディケータです。リアル口座でのインディケータ実行

Facebookページのフォローをお願いします。: https://www.facebook.com/groups/alphatrendspotter/

使用説明書:

  1. RED BARは次のローソク足の下降トレンドを表します。
  2. GREEN BARは次のローソク足の上昇トレンドを表します。
  3. ORANGE BARは次のローソク足のレンジトレンドを表します。

例:

日足を時間軸として使い、最後のBARを分析します。RED BARならば、売りポジション(short)を開きます。

1時間足を時間軸として使い、最後のBARを分析します。GREEN BARならば、買いポジション(long)を開きます。

Alpha Trend Spotter Free indicator MetaTrader 4

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/12724

Spread and Pip Cost Checker Spread and Pip Cost Checker

このスクリプトは、通貨ペア毎にスプレッドの現在値、1pipsの価値または基準スプレッドを表示します。結果は口座に設定された通貨で表示されます。

Candle Movement Monitoring Candle Movement Monitoring

このインディケータは、すべての時間軸(М1～D1)にローソクの変更を表示します。

Close All Close All

ポジションの一括決済を行うコードです。

MA Lock MA Lock

このインディケータは、インディケータМАを指定された時間軸につけます。