Скрипт показывает текущий спред по валютной паре, значение пипса и общую стоимость спреда для открытия позиции. Результаты отображаются в валюте вашего счета.

Чтобы увидеть эту информацию, введите размер объема в соответствующее поле.

Рис. 1. Общая информация





Рис. 2. Входные параметры





Рис. 3. Результат работы скрипта на цене с 2 знаками после запятой





Рис. 4. Результат работы скрипта на цене с 3 знаками после запятой





Рис. 5. Результат работы скрипта на цене с 4 знаками после запятой









Рис. 6. Результат работы скрипта на цене с 5 знаками после запятой





С уважением,

Md. Mobarak Ali

