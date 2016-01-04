Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Spread and Pip Cost Checker - скрипт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4025
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Скрипт показывает текущий спред по валютной паре, значение пипса и общую стоимость спреда для открытия позиции. Результаты отображаются в валюте вашего счета.
Чтобы увидеть эту информацию, введите размер объема в соответствующее поле.
Рис. 1. Общая информация
Рис. 2. Входные параметры
Рис. 3. Результат работы скрипта на цене с 2 знаками после запятой
Рис. 4. Результат работы скрипта на цене с 3 знаками после запятой
Рис. 5. Результат работы скрипта на цене с 4 знаками после запятой
Рис. 6. Результат работы скрипта на цене с 5 знаками после запятой
Если вам нравится этот скрипт, оцените его на 5 звезд. Если вам не нравится, расскажите мне, почему, и тогда я доработаю программу.
С уважением,
Md. Mobarak Ali
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/12721
Этот индикатор используется для отображения изменения предыдущей свечи на таймфреймах 1m - 1D.ForexLine
Индикатор ForexLine предоставляет сигналы для сделок: красную линию (сигнал к продаже) и голубую линию (сигнал к покупке).
Индикатор для нахождения наиболее сильного тренда каждого дня. Подходит для внутридневной торговли или свинг-трейдинга.Close All
Простой код для закрытия всех открытых ордеров.