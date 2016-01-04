CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Скрипты

Spread and Pip Cost Checker - скрипт для MetaTrader 4

[Удален] | Russian English Español Deutsch 日本語
Просмотров:
4025
Рейтинг:
(35)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Скрипт показывает текущий спред по валютной паре, значение пипса и общую стоимость спреда для открытия позиции. Результаты отображаются в валюте вашего счета.

Чтобы увидеть эту информацию, введите размер объема в соответствующее поле.


Рис. 1. Общая информация


Рис. 2. Входные параметры


Рис. 3. Результат работы скрипта на цене с 2 знаками после запятой


Рис. 4. Результат работы скрипта на цене с 3 знаками после запятой


Рис. 5. Результат работы скрипта на цене с 4 знаками после запятой



Рис. 6. Результат работы скрипта на цене с 5 знаками после запятой


Если вам нравится этот скрипт, оцените его на 5 звезд. Если вам не нравится, расскажите мне, почему, и тогда я доработаю программу.


С уважением,

Md. Mobarak Ali

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/12721

Candle Movement Monitoring Candle Movement Monitoring

Этот индикатор используется для отображения изменения предыдущей свечи на таймфреймах 1m - 1D.

ForexLine ForexLine

Индикатор ForexLine предоставляет сигналы для сделок: красную линию (сигнал к продаже) и голубую линию (сигнал к покупке).

Alpha Trend Spotter Free Alpha Trend Spotter Free

Индикатор для нахождения наиболее сильного тренда каждого дня. Подходит для внутридневной торговли или свинг-трейдинга.

Close All Close All

Простой код для закрытия всех открытых ордеров.