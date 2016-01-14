コードベースセクション
ポケットに対して
スクリプト

Spread and Pip Cost Checker - MetaTrader 4のためのスクリプト

ビュー:
970
評価:
(35)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
図1. 概要


図2. 入力引数：


図3. 小数点以下2桁の価格値のためのスクリプト実行結果


図4. 小数点以下3桁の価格値のためのスクリプト実行結果


図5. 小数点以下4桁の価格値のためのスクリプト実行結果



図6. 小数点以下5桁の価格値のためのスクリプト実行結果


お好きなら、最大五つ星で評価してください。レビューが悪くてもいいですが、コメントで何が悪いか説明してほしいです。


宜しくお願いします。

Md. Mobarak Ali

