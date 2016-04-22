CodeBaseKategorien
Spread and Pip Cost Checker - Skript für den MetaTrader 4

Dieses Skript zeigt Ihnen den aktuellen Spread des aktuellen Währungspaars, Pip-Wert und die Gesamtkosten des Spreads um eine Position zu öffnen. Ergebnis zeigt sich in Ihrer Kontowährung.

Um diese Informationen anzuzeigen müssen Sie die Volumengröße in den Inputs eingeben.


Abb. 1. Allgemeine Informationen


Abb. 2. Eingabeparameter


Abb. 3. Skriptausgabe auf 2 Dezimalstellen


Abb. 4. Skriptausgabe auf 3 Dezimalstellen


Abb. 5. Skriptausgabe auf 4 Dezimalstellen



Abb. 6. Skriptausgabe auf 5 Dezimalstellen


Mit freundlichen Grüßen,

Md. Mobarak Ali

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/12721

