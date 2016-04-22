und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Spread and Pip Cost Checker - Skript für den MetaTrader 4
Dieses Skript zeigt Ihnen den aktuellen Spread des aktuellen Währungspaars, Pip-Wert und die Gesamtkosten des Spreads um eine Position zu öffnen. Ergebnis zeigt sich in Ihrer Kontowährung.
Um diese Informationen anzuzeigen müssen Sie die Volumengröße in den Inputs eingeben.
Abb. 1. Allgemeine Informationen
Abb. 2. Eingabeparameter
Abb. 3. Skriptausgabe auf 2 Dezimalstellen
Abb. 4. Skriptausgabe auf 3 Dezimalstellen
Abb. 5. Skriptausgabe auf 4 Dezimalstellen
Abb. 6. Skriptausgabe auf 5 Dezimalstellen
Wenn Sie es mögen, dann bewerten sie es mit 5 Sternen. Wenn nicht dann sagen, warum Sie nicht mögen. Damit ich dieses Skript verbessern kann.
Mit freundlichen Grüßen,
Md. Mobarak Ali
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/12721
