Dieses Skript zeigt Ihnen den aktuellen Spread des aktuellen Währungspaars, Pip-Wert und die Gesamtkosten des Spreads um eine Position zu öffnen. Ergebnis zeigt sich in Ihrer Kontowährung.

Um diese Informationen anzuzeigen müssen Sie die Volumengröße in den Inputs eingeben.

Abb. 1. Allgemeine Informationen





Abb. 2. Eingabeparameter





Abb. 3. Skriptausgabe auf 2 Dezimalstellen





Abb. 4. Skriptausgabe auf 3 Dezimalstellen





Abb. 5. Skriptausgabe auf 4 Dezimalstellen









Abb. 6. Skriptausgabe auf 5 Dezimalstellen





Wenn Sie es mögen, dann bewerten sie es mit 5 Sternen. Wenn nicht dann sagen, warum Sie nicht mögen. Damit ich dieses Skript verbessern kann.





Mit freundlichen Grüßen,

Md. Mobarak Ali

