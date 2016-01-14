無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ForexLine - MetaTrader 4のためのインディケータ
インディケータForexLineは、買いシグナル（青色の線）、または売りシグナル（赤色の線）を出します。
少しでもお役に立てれば幸いです。
2015年3月26日更新：
- インディケータにはアラートが追加されました。
- ArraySetAsSeriesに関するバグを修正しました。
2015年4月8日更新:
~ LinearWeightedMAOnBufferに関するバグを修正しました。
~ アラートをより強くしました。
~ シグナルの公式が改善されました。もっと正確となりました。
~ テキストアラートを簡単にしました。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/12703
