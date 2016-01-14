コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ForexLine - MetaTrader 4のためのインディケータ

Roberto Jacobs | Japanese English Русский Español Deutsch
インディケータForexLineは、買いシグナル（青色の線）、または売りシグナル（赤色の線）を出します。

少しでもお役に立てれば幸いです。

2015年3月26日更新：

  • インディケータにはアラートが追加されました。
  • ArraySetAsSeriesに関するバグを修正しました。

   2015年4月8日更新:
   ~ LinearWeightedMAOnBufferに関するバグを修正しました。
   ~ アラートをより強くしました。

2015年4月21日更新:
   ~ シグナルの公式が改善されました。もっと正確となりました。
   ~ テキストアラートを簡単にしました。

ForexLine indicator

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/12703

