インディケータForexLineは、買いシグナル（青色の線）、または売りシグナル（赤色の線）を出します。

少しでもお役に立てれば幸いです。

2015年3月26日更新：



インディケータにはアラートが追加されました。

ArraySetAsSeriesに関するバグを修正しました。

2015年4月8日更新:

~ LinearWeightedMAOnBufferに関するバグを修正しました。

~ アラートをより強くしました。



~ シグナルの公式が改善されました。もっと正確となりました。~ テキストアラートを簡単にしました。