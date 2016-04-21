CodeBaseKategorien
ForexLine - Indikator für den MetaTrader 4

Roberto Jacobs
ForexLine Indikator stellt Signale für den Handel bereit, weiße Linie (Verkaufssignal) und die blaue Linie (Kaufsignal).

Es könnte beim Handel nützlich sein.

Updates (26/03/2015): (update_01)

  • Hinzugefügte Alarme (Messages, Email and Sound).
  • Behobene Fehler durch den Einsatz von ArraySetAsSeries (true).

   Update (08/04/2015): (update_02)
   ~ Beseitigen Fehler durch den Einsatz von LinearWeightedMAOnBuffer.
   ~ Verbesserung des Signalalarms.

Updates (21/04/2015): (update_03)
   ~ Verbesserung der Signal-Formel, um es genauer zu machen.
   ~ Vereinfachung der Text-Alerts.

ForexLine Indikator

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/12703

