ForexLine Indikator stellt Signale für den Handel bereit, weiße Linie (Verkaufssignal) und die blaue Linie (Kaufsignal).

Es könnte beim Handel nützlich sein.

Updates (26/03/2015): (update_01)



Hinzugefügte Alarme (Messages, Email and Sound).

Behobene Fehler durch den Einsatz von ArraySetAsSeries (true).

Update (08/04/2015): (update_02)

~ Beseitigen Fehler durch den Einsatz von LinearWeightedMAOnBuffer.

~ Verbesserung des Signalalarms.



~ Verbesserung der Signal-Formel, um es genauer zu machen.~ Vereinfachung der Text-Alerts.