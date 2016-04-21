und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ForexLine - Indikator für den MetaTrader 4
- 951
ForexLine Indikator stellt Signale für den Handel bereit, weiße Linie (Verkaufssignal) und die blaue Linie (Kaufsignal).
Es könnte beim Handel nützlich sein.
Updates (26/03/2015): (update_01)
- Hinzugefügte Alarme (Messages, Email and Sound).
- Behobene Fehler durch den Einsatz von ArraySetAsSeries (true).
Update (08/04/2015): (update_02)
~ Beseitigen Fehler durch den Einsatz von LinearWeightedMAOnBuffer.
~ Verbesserung des Signalalarms.
~ Verbesserung der Signal-Formel, um es genauer zu machen.
~ Vereinfachung der Text-Alerts.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/12703
