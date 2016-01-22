Autor:

Inovance

Guarda de forma sencilla los valores de su indicador y de los datos de Open, High, Low, Close, Volume en un archivo csv. Para encontrar los archivos guardados, abra el catálogo de MetaTrader4, dentro de él, la carpeta MQL4, y una vez en ella, la carpeta "Files".

Ahí se guardan todos los datos históricos de su gráfico y los cambios de los valores con cada nuevo tick.

Instrucciones de uso:

introduzca los periodos de su indicador; renombre los búfers del indicador; defina los índices que se mostrarán en el recuadro; ponga encabezamientos a las columnas; asigne los búfers del indicador para el guardado del archivo. ¡Que disfrute usándolo!

Ejemplo: