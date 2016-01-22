Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Indicator Values to CSV - indicador para MetaTrader 4
Inovance
- 1797
-
Inovance
Guarda de forma sencilla los valores de su indicador y de los datos de Open, High, Low, Close, Volume en un archivo csv. Para encontrar los archivos guardados, abra el catálogo de MetaTrader4, dentro de él, la carpeta MQL4, y una vez en ella, la carpeta "Files".
Ahí se guardan todos los datos históricos de su gráfico y los cambios de los valores con cada nuevo tick.
Instrucciones de uso:
- introduzca los periodos de su indicador;
- renombre los búfers del indicador;
- defina los índices que se mostrarán en el recuadro;
- ponga encabezamientos a las columnas;
- asigne los búfers del indicador para el guardado del archivo.
- ¡Que disfrute usándolo!
Ejemplo:
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/12697
