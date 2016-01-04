Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
COT - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 9841
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Этот индикатор использует отчеты CFTC. Отчеты публикуются на сайте www.cftc.gov в двух форматах, "Excel" и "Text".
- Выберите отчет в текстовом формате в категории "Futures-and-Options Combined Reports" или "Futures Only Reports".
- Загрузите пять файлов, затем переименуйте их. Переименование нужно по причине того, что все файлы в архиве имеют одно и то же название annualof.txt или annual.txt. Файл для текущего года должен быть переименован в 2016.txt.
- Второй файл, для прошлого года, должен быть переименован в 2015.txt, и так далее. Старая версия индикатора использовала названия файлов формата А.txt, B.txt, C.txt, D.txt, E.txt и т.д. Чтобы не переименовывать эти файлы каждый год, в новой версии я начал использовать тип имени год.txt.
- Переименованные файлы помещаются в папку MQL4\Files. Затем вы можете начать использование индикатора.
Индикатор создает файлы и глобальные переменные с именами code.bin. Чтобы обновить эти файлы, вы должны изменить значения глобальной переменной с 0 до 1 (клавиша F3). Затем кликните "Обновить", чтобы обновить график. Если вы хотите обновить все файлы сразу, используйте глобальную переменную "Update files code.bin".
Переменная "Code", которую вы можете видеть в настройках индикатора, обозначает рыночный код фьючерса. Например, код пшеницы - 001602.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/12688
Создание эллипса перетаскиванием скрипта в окно.Blue Spread
Индикатор показывает текущий спред цветной линией.
Скрипт удаляет объекты выбранного типа с текущего графика или со всех активных графиков.Average of ATR
Average of ATR (AATR) — простой, но эффективный индикатор для подтверждения любой стратегии Price Action на рынке.