Dieser Indikator verwendet Reports von CFTC. Diese Berichte werden auf der Webseite www.cftc.gov in zwei Formaten, "Excel" und "Text" veröffentlicht.

Sie können Berichte im Text-Format der Kategorie "Futures-and-Options Combined Reports" oder "Futures Only Reports" auswählen.

Downloaden Sie fünf Dateien, und benennen Sie sie um. Alle Dateien in den Archiven haben den gleichen Namen annualof.txt oder annual.txt, so das sie umbenannt werden müssen. Die Datei für das aktuelle Jahr muss in 2015.txt umbenannt werden.

Die zweite Datei für das vergangene Jahr werden und so weiter in 2014.txt. Die alte Version des Indikators verwendet folgende Dateien A.txt, B.txt, C.txt, D.txt, E.txt. So das diese Dateien nicht jedes Jahr umbenannt werden müssen. Ich verendete die Dateien (year.txt) in der neuen Version des Indikators.

Die umbenannten Dateien kommen in den Ordner MQL4\Files. Danach können Sie beginnen, den Indikator zu verwenden.

Der Indikator erstellt Dateien und globale Variablen mit Namen code.bin. Um diese Dateien zu aktualisieren, sollten Sie Werte von globalen Variablen von 0 auf 1 ändern, (drücken Sie F3). Klicken Sie auf "Aktualisieren", um den Chart zu aktualisieren. Wenn Sie alle Dateien auf einmal aktualisieren möchten, verwenden Sie globale Variable namens "Update files code.bin".

Die Variable "Code", die Sie in den Einstellungen des Indikators sehen, bedeutet "Markt Code" eines Futures. Beispielsweise ist der Code von Weizen gleich 001602.