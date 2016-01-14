コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

COT - MetaTrader 4のためのインディケータ

Boeing737
ビュー:
1309
評価:
(26)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
cot.mq4 (28.65 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

CFTCのレポートを分析するインディケータです。CFTCレポートがwww.cftc.govサイトにExcel形式とText形式で掲載されます。

  • カテゴリ「Futures-and-Options Combined Reports」または「 Futures Only Reports」でText形式のレポートを選択しましょう。
  • 5つのファイルをダウンロードして、そのファイルの名前を変更して下さい。デフォルトに全てのファイルが同名で保存されるので、そのような名前の変更が必要です。今年のファイルの名前を「2016.txt」に変更しましょう。
  • 同様に、去年のファイルの名前を「2015.txt」に変更します。等々。インディケータの旧バージョンはА.txt、B.txt、C.txt、D.txtなどのような名前を使用しました。毎年ファイル名の変更を行わないために、年.txtファイルを使用し始めました。
  • 名前が変更されたファイルを\MQL4\Files\フォルダへ移動します。これから、インディケータが使用できます。

インディケータは、ファイルまたはcode.binグローバル変数をディレクトリフォルダで作成されます。ファイルをアップデートするために、グローバル変数の値を0から1に変更しなければなりません。それから、「アップデート」をクリックします。一度に全てのファイルをアップデートしたい場合、"Update files code.bin"というグローバル変数を使ったほうがいいです。

インディケータの設定に見られるCode変数は先物取引の商品コードを意味します。例えば、小麦先物は001602です。

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/12688

