CFTCのレポートを分析するインディケータです。CFTCレポートがwww.cftc.govサイトにExcel形式とText形式で掲載されます。
- カテゴリ「Futures-and-Options Combined Reports」または「 Futures Only Reports」でText形式のレポートを選択しましょう。
- 5つのファイルをダウンロードして、そのファイルの名前を変更して下さい。デフォルトに全てのファイルが同名で保存されるので、そのような名前の変更が必要です。今年のファイルの名前を「2016.txt」に変更しましょう。
- 同様に、去年のファイルの名前を「2015.txt」に変更します。等々。インディケータの旧バージョンはА.txt、B.txt、C.txt、D.txtなどのような名前を使用しました。毎年ファイル名の変更を行わないために、年.txtファイルを使用し始めました。
- 名前が変更されたファイルを\MQL4\Files\フォルダへ移動します。これから、インディケータが使用できます。
インディケータは、ファイルまたはcode.binグローバル変数をディレクトリフォルダで作成されます。ファイルをアップデートするために、グローバル変数の値を0から1に変更しなければなりません。それから、「アップデート」をクリックします。一度に全てのファイルをアップデートしたい場合、"Update files code.bin"というグローバル変数を使ったほうがいいです。
インディケータの設定に見られるCode変数は先物取引の商品コードを意味します。例えば、小麦先物は001602です。
