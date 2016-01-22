Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Average of ATR - indicador para MetaTrader 4
Se trata de un indicador de usuario para MetaTrader 4. ATR es bien conocido como indicador de la volatilidad del mercado. Da una idea de las condiciones de la fuerza del mercado en el marco de un periodo determinado.
La media de ATR (AATR) es un indicador sencillo pero efectivo para confirmar cualquier estregia de movimiento de precio (Price Action). Contrasta ATR con su propia media.
La regla de confirmación es sencilla: si la línea ATR cruza su media de abajo hacia arriba, en ese momento usted está realizando un seguimiento del movimiento del precio o abre una orden, basándose en la señal de usted.
