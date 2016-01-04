Ставь лайки и следи за новостями
Draw Ellipse - скрипт для MetaTrader 4
- 2790
Скрипт для простого построения эллипсов.
Эллипсы отлично подходят, чтобы отмечать важные области на графике. Их рисование может занять определенное время, так что я создал скрипт, который создает эллипс путем простого перетаскивания.
Эллипс создается в том месте, куда вы перетащите скрипт. Его размер будет определен автоматически, в соответствии с валютной парой или таймфреймом. Это быстрее и проще, чем использовать инструменты за пределами окна графика.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/12674
