ポケットに対して
スクリプト

Draw Ellipse - MetaTrader 4のためのスクリプト

Gregor Friedrich Anton | Japanese English Русский Español Deutsch
ビュー:
815
評価:
(23)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

このスクリプトのおかげで簡単に楕円を作成できます。

チャートで必要な範囲をマークするために、楕円は最高です。楕円の描画は時間のかかる処理なので、チャート上にドラッグ＆ドロップされた後で楕円を作成するスクリプトを思い出しました。

楕円はスクリプトをドラッグ＆ドロップする場所に作成されます。楕円のサイズが自動的に計算されます（通貨ペア・時間軸によって）。それは他のツールより簡単だと思います。

スクリプトをチャート上にドラッグ＆ドロップすることで楕円を作成できます。


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/12674

