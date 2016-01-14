無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Draw Ellipse - MetaTrader 4のためのスクリプト
- ビュー:
- 815
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このスクリプトのおかげで簡単に楕円を作成できます。
チャートで必要な範囲をマークするために、楕円は最高です。楕円の描画は時間のかかる処理なので、チャート上にドラッグ＆ドロップされた後で楕円を作成するスクリプトを思い出しました。
楕円はスクリプトをドラッグ＆ドロップする場所に作成されます。楕円のサイズが自動的に計算されます（通貨ペア・時間軸によって）。それは他のツールより簡単だと思います。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/12674
