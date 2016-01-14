このスクリプトのおかげで簡単に楕円を作成できます。

チャートで必要な範囲をマークするために、楕円は最高です。楕円の描画は時間のかかる処理なので、チャート上にドラッグ＆ドロップされた後で楕円を作成するスクリプトを思い出しました。

楕円はスクリプトをドラッグ＆ドロップする場所に作成されます。楕円のサイズが自動的に計算されます（通貨ペア・時間軸によって）。それは他のツールより簡単だと思います。