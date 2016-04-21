und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Draw Ellipse - Skript für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 830
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Ein Skript um das Zeichnen von Ellipsen zu vereinfachen.
Ellipsen sind ideal um interessante Bereiche zu finden. Das Zeichnen kann zeitaufwendig sein, so dass ich ein Skript erstellt habe das eine Ellipse beim "Drop" auf einem Fenster erstellt.
Die Ellipse wird erstellt und angepasst in dem Sie das Skript auf Charts unabhängig von Währungspaar oder Zeitrahmen ablegen. Wesentlich schneller und einfacher als die Out-Of-The-Box-Funktionalität.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/12674
Die Anzeige zeigt den aktuellen Spread mit einer farbigen Linie.Easy Reverse
Das Skript kehrt alle Aufträge des aktuellen Charts um.
Der Indikator für die Analyse von CFTC Berichten.Delete all objects of the selected type
Skript löscht ausgewählte Objekttypen aus den Charts (aktueller Chart oder alle aktiven Charts).