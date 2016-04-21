Ein Skript um das Zeichnen von Ellipsen zu vereinfachen.

Ellipsen sind ideal um interessante Bereiche zu finden. Das Zeichnen kann zeitaufwendig sein, so dass ich ein Skript erstellt habe das eine Ellipse beim "Drop" auf einem Fenster erstellt.

Die Ellipse wird erstellt und angepasst in dem Sie das Skript auf Charts unabhängig von Währungspaar oder Zeitrahmen ablegen. Wesentlich schneller und einfacher als die Out-Of-The-Box-Funktionalität.