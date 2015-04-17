代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

GARCH - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1656
等级:
(20)
已发布:
已更新:
garch.mq5 (5.29 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

原作者:

Andres Barale Sarti

一款基于 Tim Bollerslev 的 GARCH 模型 设计的分形波动性指标。模型 ARMA 和 ARCH 可帮助您理解预测。

如果波动性很高，此指标上升。它也能够预测波动性的变化。当趋势存在时，此指标几乎一致显示高值。若有改善指标的建议将不胜感激。

图例. 1. 指标 GARCH

图例. 1. 指标 GARCH

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12567

Leading_HTF_Signal Leading_HTF_Signal

此 Leading_HTF_Signal 指标显示趋势方向或由 LeadingSign 指标生成的信号。

MAMA_HTF_Signal MAMA_HTF_Signal

此 MAMA_HTF_Signal 指标显示趋势方向或由 MAMASign 指标生成的信号。

GARCH_HTF GARCH_HTF

此 GARCH 指标在输入参数中有时间帧选项。

FATL-SATL Balance FATL-SATL Balance

一条处于 SATL 和 FATL 数字趋势滤波器指标之间的中线。