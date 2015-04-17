请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
原作者:
Andres Barale Sarti
一款基于 Tim Bollerslev 的 GARCH 模型 设计的分形波动性指标。模型 ARMA 和 ARCH 可帮助您理解预测。
如果波动性很高，此指标上升。它也能够预测波动性的变化。当趋势存在时，此指标几乎一致显示高值。若有改善指标的建议将不胜感激。
图例. 1. 指标 GARCH
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12567
