原作者:

Andres Barale Sarti

一款基于 Tim Bollerslev 的 GARCH 模型 设计的分形波动性指标。模型 ARMA 和 ARCH 可帮助您理解预测。

如果波动性很高，此指标上升。它也能够预测波动性的变化。当趋势存在时，此指标几乎一致显示高值。若有改善指标的建议将不胜感激。

图例. 1. 指标 GARCH