Индикаторы

OzymandiasSign - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Реальный автор:

GoldnMoney

Семафорный сигнальный индикатор с алгоритмом на пересечениях скользящих средних индикатора Ozymandias.

Рис.1. Индикатор OzymandiasSign

Exp_Ozymandias Exp_Ozymandias

Торговая система с использованием индикатора Ozymandias.

MAMA_HTF_Signal MAMA_HTF_Signal

Индикатор MAMA_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора MAMASign в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы.

HLRSign HLRSign

Семафорный сигнальный индикатор с алгоритмом на пересечениях уровней перепроданности и перекупленности индикатора HLR.

FatlSatlOsma FatlSatlOsma

Разница между индикаторами цифровой фильтрации тренда SATL и FATL, позволяющая оценить скорость и направление действующего тренда.