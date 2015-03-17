Смотри, как бесплатно скачать роботов
OzymandiasSign - индикатор для MetaTrader 5
- 2451
Реальный автор:
GoldnMoney
Семафорный сигнальный индикатор с алгоритмом на пересечениях скользящих средних индикатора Ozymandias.
Рис.1. Индикатор OzymandiasSign
Exp_Ozymandias
Торговая система с использованием индикатора Ozymandias.MAMA_HTF_Signal
Индикатор MAMA_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора MAMASign в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы.
HLRSign
Семафорный сигнальный индикатор с алгоритмом на пересечениях уровней перепроданности и перекупленности индикатора HLR.FatlSatlOsma
Разница между индикаторами цифровой фильтрации тренда SATL и FATL, позволяющая оценить скорость и направление действующего тренда.