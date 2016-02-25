コードベースセクション
OzymandiasSign - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
オリジナル著者：

GoldnMoney

内容

Ozymandias インディケータの移動平均線のクロスオーバーに基づくアルゴリズムを使用したセマフォシグナルインディケータです。

図１OzymandiasSign インディケータ

図１OzymandiasSign インディケータ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12563

