OzymandiasSign - MetaTrader 5のためのインディケータ
オリジナル著者：
GoldnMoney
内容
Ozymandias インディケータの移動平均線のクロスオーバーに基づくアルゴリズムを使用したセマフォシグナルインディケータです。
図１OzymandiasSign インディケータ
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12563
