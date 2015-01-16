Смотри, как бесплатно скачать роботов
Extremums - скрипт для MetaTrader 4
Скрипт создает горизонтальные линии, показывающие минимальные и максимальные значения цены за указанный период.
Входные параметры:
- Upper lines - отображать максимальные значения;
- Bottom lines - отображать минимальные значения;
- Draw hour's lines - режим работы на таймфрейме H1.
- Bars on hour TimeFrame - количество часов для расчета значений.
- Draw day's lines - режим работы на таймфрейме D1.
- Bars on day TimeFrame - количество дней для расчета значений.
- Draw week's lines - режим работы на таймфрейме W1.
- Bars on day TimeFrame - количество недель для расчета значений.
