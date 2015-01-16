CodeBaseРазделы
Скрипты

Extremums - скрипт для MetaTrader 4

Ivan Morozov
Скрипт создает горизонтальные линии, показывающие минимальные и максимальные значения цены за указанный период.

Входные параметры:

  • Upper lines - отображать максимальные значения;
  • Bottom lines - отображать минимальные значения;
  • Draw hour's lines - режим работы на таймфрейме H1.
  • Bars on hour TimeFrame - количество часов для расчета значений.
  • Draw day's lines - режим работы на таймфрейме D1.
  • Bars on day TimeFrame - количество дней для расчета значений.
  • Draw week's lines - режим работы на таймфрейме W1.
  • Bars on day TimeFrame - количество недель для расчета значений.

Входные параметры скрипта Extremums

Набор скриптов для установки отложенных ордеров.

Индикатор показывает в виде графика историю изменения баланса на текущем счёте.

Скрипт позволяет получить изображение определенного участка графика, указанного пользователем.

Советник, основанный на принципе Мартингейла.