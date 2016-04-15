und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Extremums - Skript für den MetaTrader 4
- 797
Dieses Skript zeichnet horizontale Linien, die Maxima und Minima verschiedener Zeitrahmen anzeigen.
Sie wählen, was das Skript zeigen soll:
- Upper lines - Zeige die Maxima;
- Bottom lines - Zeige die Minima;
- Draw hour's lines - Zeige 1 Stunden Linien (H1);
- Bars on hour TimeFrame - Anzahl der Bars des H1-Chart;
- Draw day's lines - Zeige die Tages-Linien (D1);
- Bars on day TimeFrame - Anzahl der Bars des Tagescharts;
- Draw week's lines - Zeige die Wochen-Linien;
- Bars on day TimeFrame - Anzahl der Bars des Wochencharts.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12217
