Skripte

Extremums - Skript für den MetaTrader 4

Ivan Morozov
Ansichten:
797
Rating:
(20)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Dieses Skript zeichnet horizontale Linien, die Maxima und Minima verschiedener Zeitrahmen anzeigen.

Sie wählen, was das Skript zeigen soll:

  • Upper lines - Zeige die Maxima;
  • Bottom lines - Zeige die Minima;
  • Draw hour's lines - Zeige 1 Stunden Linien (H1);
  • Bars on hour TimeFrame - Anzahl der Bars des H1-Chart;
  • Draw day's lines - Zeige die Tages-Linien (D1);
  • Bars on day TimeFrame - Anzahl der Bars des Tagescharts;
  • Draw week's lines - Zeige die Wochen-Linien;
  • Bars on day TimeFrame - Anzahl der Bars des Wochencharts.

Extremums Script Eingabefenster

Extremums MetaTrader4

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12217

