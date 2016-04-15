CodeBaseKategorien
BB_OsMA - Indikator für den MetaTrader 4

BB_OsMA Indikator in Form von Sphäroiden mit oberen und unteren Band.

Dem BB_OsMA Indikator wurde um ein einfaches Template, BB_OsMA_template, ergänzt.

Hoffentlich nützlich.


Update 01: 26/01/2016 ~ Korrekturen von Ungenauigkeiten.

Update 02: 08/02/2016 ~ Fehlerkorrekturen.

Empfehlung für's Scalpen: verwenden Sie auf TF M5

BB_OsMA Indikator in Form von Sphäroiden mit oberen und unteren Band.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/12197

