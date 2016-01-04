CodeBaseРазделы
BB_OsMA - индикатор для MetaTrader 4

Индикатор BB_OsMA — OsMA в форме сфероидов с отклонением в виде восходящих или нисходящих полос.

К индикатору прилагается простой шаблон BB_OsMA_template.

Надеюсь, он будет вам полезен.

