ポケットに対して
インディケータ

BB_OsMA - MetaTrader 4のためのインディケータ

Roberto Jacobs | Japanese English Русский Español Deutsch Português
ビュー:
1361
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
インディケータBB_OsMAとは、偏差を計るアッパーバンドとロワーバンドを使用する回転楕円体の形で表示されるOsMAです。

このインディケータには「BB_OsMA_template.tpl」というファイルが添付されています。

少しでもお役に立てたら嬉しいです。

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/12197

