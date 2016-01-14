無料でロボットをダウンロードする方法を見る
BB_OsMA - MetaTrader 4のためのインディケータ
インディケータBB_OsMAとは、偏差を計るアッパーバンドとロワーバンドを使用する回転楕円体の形で表示されるOsMAです。
このインディケータには「BB_OsMA_template.tpl」というファイルが添付されています。
少しでもお役に立てたら嬉しいです。
