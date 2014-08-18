代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

Exp_BnB - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1697
等级:
(26)
已发布:
已更新:
Exp_BnB.mq5 (7.28 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
tradealgorithms.mqh (68.11 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
BnB.mq5 (6.95 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

这款 Exp_BnB EA 基于趋势指标 BnB 的信号。

在柱线收盘时，如果指标的云图颜色改变，则生成交易信号。

为了正确操作 EA, 将编译的指标文件 BnB.ex5 放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators 中。

注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: TradeAlgorithms

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1 在图表中的历史成交实例。

图例. 1 在图表中的历史成交实例。

测试结果 2013 品种 XAUUSD H4:

图例. 2. 测试结果图表

图例. 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/11407

KaufWMAcross KaufWMAcross

一款信号量指标，使用 Kaufman 的 AMA 指标均线的交叉。

BvsB BvsB

一款以云图形式绘制的趋势跟踪交易指标。

参照 USD 的多货币指标 参照 USD 的多货币指标

此指标显示七个主要货币兑美元的行情。

Exp_BvsB Exp_BvsB

这款 Exp_BvsB EA 基于趋势指标 BvsB 的信号。