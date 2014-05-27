Ставь лайки и следи за новостями
XigXag - индикатор для MetaTrader 4
- 10307
-
XigXag - модифицированная версия индикатора ZigZag. Данная версия используется в эксперте Xtrader, доступном на Маркете. Полное описание входных параметров здесь: https://www.mql5.com/ru/code/7796
- ExtDepth=12; количество баров для следующего максимума или минимума при расчете ExtDeviation.
- ExtDeviation=5; количество пунктов выше или ниже предыдущего максимума или минимума.
- ExtBackstep=3; минимальное количество баров между максимумами и минимумами.
Советник Xtrader использует этот индикатор для учета максимумов и минимумов при открытии позиции и закрытии по убытку.
