XigXag - модифицированная версия индикатора ZigZag. Данная версия используется в эксперте Xtrader, доступном на Маркете. Полное описание входных параметров здесь: https://www.mql5.com/ru/code/7796

ExtDepth =12; количество баров для следующего максимума или минимума при расчете ExtDeviation.

=12; количество баров для следующего максимума или минимума при расчете ExtDeviation. ExtDeviation =5; количество пунктов выше или ниже предыдущего максимума или минимума.

=5; количество пунктов выше или ниже предыдущего максимума или минимума. ExtBackstep=3; минимальное количество баров между максимумами и минимумами.

Советник Xtrader использует этот индикатор для учета максимумов и минимумов при открытии позиции и закрытии по убытку.