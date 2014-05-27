CodeBaseРазделы
Индикаторы

XigXag - индикатор для MetaTrader 4

Trevor Schuil | Russian English Español Deutsch Português
Просмотров:
10307
Рейтинг:
(41)
Опубликован:
Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

XigXag - модифицированная версия индикатора ZigZag. Данная версия используется в эксперте Xtrader, доступном на Маркете. Полное описание входных параметров здесь: https://www.mql5.com/ru/code/7796

  • ExtDepth=12; количество баров для следующего максимума или минимума при расчете ExtDeviation.
  • ExtDeviation=5; количество пунктов выше или ниже предыдущего максимума или минимума.
  • ExtBackstep=3; минимальное количество баров между максимумами и минимумами.

XigXag and Xtrader

Советник Xtrader использует этот индикатор для учета максимумов и минимумов при открытии позиции и закрытии по убытку.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/11353

