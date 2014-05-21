Смотри, как бесплатно скачать роботов
Heatmap, Gradient and Scale representation of symbols - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 10599
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Цель данного кода - показать пример создания цветовых шкал, градиентов и тепловых карт в MQL4.
Для упрощения работы используется цветовая модель RGB и стандартная функция преобразования StringToColor.
Можно реализовать и другие способы преобразования, однако мы решили использовать цветовую модель RGB для упрощения математических операций с цветами.
Рекомендации:
- Можно использовать для отслеживания дневных изменений (в процентах) активов в Market Watch.
- Рекомендуем использовать не менее 5 символов и не более 20-25 символов.
- Есть возможность указать один из 3 режимов отображения: Scale, Gradient или Heatmap.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/11352
