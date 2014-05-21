CodeBaseРазделы
Индикаторы

Heatmap, Gradient and Scale representation of symbols - индикатор для MetaTrader 4

Alain Verleyen | Russian English Español Deutsch Português
10599
(71)
Цель данного кода - показать пример создания цветовых шкал, градиентов и тепловых карт в MQL4.

Для упрощения работы используется цветовая модель RGB и стандартная функция преобразования StringToColor.

Можно реализовать и другие способы преобразования, однако мы решили использовать цветовую модель RGB для упрощения математических операций с цветами.

Рекомендации:

  • Можно использовать для отслеживания дневных изменений (в процентах) активов в Market Watch.
  • Рекомендуем использовать не менее 5 символов и не более 20-25 символов.
  • Есть возможность указать один из 3 режимов отображения: Scale, Gradient или Heatmap.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/11352

