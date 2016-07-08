無料でロボットをダウンロードする方法を見る
- この指標はもみ合い相場のブレイクスルーでストップ注文を出すためのレベルを決定するために作成されました。
- 大規模な時間枠上の閉鎖との間の距離が短すぎると、単に適切な状況を見つけることができず指標が何も表示しない可能性があることは考慮されるです。
AO_HTF
高値に描かれ安値の時間枠に表示されるビルウィリアムズマジックオシレータ（オーサムオシレータ）。AC_HTF
高値に描かれ安値の時間枠に表示されるビルウィリアムズアクセラレータ（アクセラレータオシレータ）。
高低フラットチャンネル
バーの極値に基づいて、フラットチャネルの境界を定義します。Combo_Right
CCI指標と基本的な取引システムの作業を調整するいくつかの線形パーセプトロンに基づいた基本的な取引システムとエキスパートアドバイザー。