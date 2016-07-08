コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Close Flat Channel - MetaTrader 5のためのインディケータ

CloseFlatChannel (InpTakePrev = true)


推奨：

  • この指標はもみ合い相場のブレイクスルーでストップ注文を出すためのレベルを決定するために作成されました。
  • 大規模な時間枠上の閉鎖との間の距離が短すぎると、単に適切な状況を見つけることができず指標が何も表示しない可能性があることは考慮されるです。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1133

