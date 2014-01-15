CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

CloseFlatChannel - indicador para MetaTrader 5

Serhii Ivanenko | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1388
Avaliação:
(15)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Ele define os limites de um canal lateralizado com base nos fechamentos das barras.

Algoritmo para cálculo:

  1. Encontre o preço máximo e mínimo do fechamento para o período indicado e verifique se eles estão localizados dentro dos limites do intervalo especificado.
  2. Se o ponto 1 é reivindicado, encontre o preço máximo e mínimo por um período, adicione/subtraia e desenhe os limites do canal.
  3. Se "Considerar os limites anteriores" o parâmetro é true, os limites de canal anterior serão considerados, se houver esse canal na barra anterior.

CloseFlatChannel (InpTakePrev = true)

Recomendações:

  • O indicador foi criado para determinar os níveis para colocar ordens de stop no rompimento de uma lateralização.
  • Deve-se considerar que, se a distância entre os fechamentos de grandes tempos gráficos será muito baixa, o indicador pode não apresentar nada, porque simplesmente ele não irá encontrar situações apropriadas.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1133

DRAW_COLOR_HISTOGRAM DRAW_COLOR_HISTOGRAM

O estilo de desenho DRAW_COLOR_HISTOGRAM é usado para traçar histogramas coloridos.

DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 DRAW_COLOR_HISTOGRAM2

O estilo de desenho DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 é usado para traçar histogramas coloridos, onde as cores são especificadas no buffer de cor.

DRAW_COLOR_SECTION DRAW_COLOR_SECTION

O estilo de desenho DRAW_COLOR_SECTION é usado para traçar seções com cores diferentes, onde as cores são especificadas no buffer de cor.

HighLowFlatChannel HighLowFlatChannel

Define os limites do canal lateralizado com base nas barras extremums.