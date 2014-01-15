Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
CloseFlatChannel - indicador para MetaTrader 5
Ele define os limites de um canal lateralizado com base nos fechamentos das barras.
Algoritmo para cálculo:
- Encontre o preço máximo e mínimo do fechamento para o período indicado e verifique se eles estão localizados dentro dos limites do intervalo especificado.
- Se o ponto 1 é reivindicado, encontre o preço máximo e mínimo por um período, adicione/subtraia e desenhe os limites do canal.
- Se "Considerar os limites anteriores" o parâmetro é true, os limites de canal anterior serão considerados, se houver esse canal na barra anterior.
Recomendações:
- O indicador foi criado para determinar os níveis para colocar ordens de stop no rompimento de uma lateralização.
- Deve-se considerar que, se a distância entre os fechamentos de grandes tempos gráficos será muito baixa, o indicador pode não apresentar nada, porque simplesmente ele não irá encontrar situações apropriadas.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1133
